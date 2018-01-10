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Пенсионный фонд: кому могут отказать в назначении страховой пенсии

10.01.2018 12:32

Moneti ChasiСтраховая пенсия по старости положена россиянам, достигшим пенсионного возраста (мужчинам с 60 лет, женщинам - с 55 за исключением "досрочников"), которые "накопили" минимальный страховой стаж и пенсионные баллы. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России.
На сайте фонда уточняется, что страховой стаж должен быть не менее девяти лет, а к 2024 году - 15 лет. Пенсионных баллов должно быть накоплено, если человек собрался на пенсию в этом году, не менее 13,8 (к 2025 году - 30).
Если стажа и баллов недостаточно, то человеку вместо страховой пенсии назначается социальная., но на пять лет позже. То есть женщины могут начать ее получать с 60 лет, а мужчины - с 65.
Если в течение этих пяти лет человек будет официально трудиться, то имеет шанс накопить недостающие баллы или стаж. Тем более, что страховая пенсия выше социальной. Так, в этом году среднегодовая страховая пенсия по стране составит более 14 тысяч рублей, а социальная - более девяти тысяч.
В Пенсионном фонде уточнили, что отказы в назначении пенсий были всегда, но их процент не велик.

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