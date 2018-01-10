ВИДЕО: по принципу автолавки работает почта в поселке Торфяновка

10.01.2018 11:58

Пенсионеры из пос. Торфяновка Выборгского района сомневаются, что живут в XXI веке. Местный житель Максим Вахутов прислал в нашу редакцию видео о том, как люди вынуждены получать пенсию на улице. По их словам, это происходит из-за того, что в почтовом отделении отсутствует электричество. А когда там было отопление, уже и не припомнят. Поэтому раз в месяц в очередь за выплатами они выстраиваются к почтовому «УАЗику». Расписываются же за получение пенсии на том, что под рукой - в даном случае на деревянной крышке канализационного колодца. Тем, кто недоволен таким положением дел, сотрудники почты советуют обращаться в Москву.

Мы намерены выяснить, почему сложилась такая ситуация. Следите за эфиром.