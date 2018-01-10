ВИДЕО: по принципу автолавки работает почта в поселке Торфяновка
Пенсионеры из пос. Торфяновка Выборгского района сомневаются, что живут в XXI веке. Местный житель Максим Вахутов прислал в нашу редакцию видео о том, как люди вынуждены получать пенсию на улице. По их словам, это происходит из-за того, что в почтовом отделении отсутствует электричество. А когда там было отопление, уже и не припомнят. Поэтому раз в месяц в очередь за выплатами они выстраиваются к почтовому «УАЗику». Расписываются же за получение пенсии на том, что под рукой - в даном случае на деревянной крышке канализационного колодца. Тем, кто недоволен таким положением дел, сотрудники почты советуют обращаться в Москву.
Мы намерены выяснить, почему сложилась такая ситуация. Следите за эфиром.
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