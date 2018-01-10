Временно изменяется расписание движения электричек на Финляндском направлении
В связи с проведением работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры в период с 15 по 31 января 2018 года вносятся изменения в расписание движения для пригородных поездов Финляндского направления. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".
1. Не будут курсировать:
15, 19, 23, 25, 29, 31 января:
п. № 7109, 7110 на участке Рощино –Каннельярви;
п. № 6143 на участке Санкт-Петербург-Финляндский – Выборг;
18, 24, 30 января:
п. № 7109, 7110 на участке Санкт-Петербург-Финляндский – Каннельярви;
п. № 6170 на участке Выборг - Санкт-Петербург-Финляндский.
2. Назначаются:
15, 19, 23, 25, 29, 31 января:
п. № 6129 Санкт-Петербург-Финляндский (10:50) – Выборг (13:17);
18, 24, 30 января:
п. № 6174 Выборг (16:28) – Санкт-Петербург-Финляндский 18:49;
3. Изменяется расписание:
15, 19, 23, 25, 29, 31 января:
п. № 7101 Санкт-Петербург-Финляндский (10:44) – Зеленогорск (11:41);
15 января:
п. № 7109 Санкт-Петербург-Финляндский (14:37) – Рощино (15:45);
19, 23, 25, 29 января:
п. № 7109 Санкт-Петербург-Финляндский (14:38) – Рощино (15:45);
31 января:
п. №7109 Санкт-Петербург-Финляндский (14:34) – Рощино (15:45).