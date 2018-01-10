Временно изменяется расписание движения электричек на Финляндском направлении

10.01.2018 10:50

В связи с проведением работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры в период с 15 по 31 января 2018 года вносятся изменения в расписание движения для пригородных поездов Финляндского направления. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

1. Не будут курсировать:

15, 19, 23, 25, 29, 31 января:

п. № 7109, 7110 на участке Рощино –Каннельярви;

п. № 6143 на участке Санкт-Петербург-Финляндский – Выборг;

18, 24, 30 января:

п. № 7109, 7110 на участке Санкт-Петербург-Финляндский – Каннельярви;

п. № 6170 на участке Выборг - Санкт-Петербург-Финляндский.

2. Назначаются:

15, 19, 23, 25, 29, 31 января:

п. № 6129 Санкт-Петербург-Финляндский (10:50) – Выборг (13:17);

18, 24, 30 января:

п. № 6174 Выборг (16:28) – Санкт-Петербург-Финляндский 18:49;

3. Изменяется расписание:

15, 19, 23, 25, 29, 31 января:

п. № 7101 Санкт-Петербург-Финляндский (10:44) – Зеленогорск (11:41);

15 января:

п. № 7109 Санкт-Петербург-Финляндский (14:37) – Рощино (15:45);

19, 23, 25, 29 января:

п. № 7109 Санкт-Петербург-Финляндский (14:38) – Рощино (15:45);

31 января:

п. №7109 Санкт-Петербург-Финляндский (14:34) – Рощино (15:45).