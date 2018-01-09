Сильнодействующие препараты в Выборге можно будет получать в аптеке "Ленфарм"

09.01.2018 12:50

В Выборге вновь будут отпускать наркотические и сильнодействующие препараты по рецептам. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Ленинградской области. Отпуск таких препаратов возобновится с 10 января. Наркотические средства и психотропные вещества жители Выборга и района смогут приобрести в аптеке Ленинградского областного государственного предприятия «Ленфарм» по адресу ул.Вокзальная, 7, лит. Д. Напомним, там же льготники могут получать бесплатные лекарства по рецептам.