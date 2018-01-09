На Крепостной улице перекроют движение автомобилей

09.01.2018 12:39

Движение автотранспорта на Крепостной улице в Выборге будет ограничено. Это связано с противоаварийными работами, которые 10 января должны начаться в здании по адресу Крепостная, 11, более известном как дом Говинга.

Как уже сообщалось ранее, сотрудникам подрядной организации предстоит разобрать кирпичную кладку на верхних этажах и законсервировать дом до начала его реставрации.

Планируется, что движение автомобилей по Крепостной - на участке от улицы Новой Заставы до Краснофлотской - будет перекрыто на месяц, с 10 января до 10 февраля.

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