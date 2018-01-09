Конкурс "Живая камера": голосование завершится 10 января

09.01.2018 11:16

До подведения итогов конкурса «Живая камера» остался один день. Напомним, в декабре минувшего года он был объявлен Медиа Группой Наш Город. На конкурс поступило 19 работ от школьников и студентов. К голосованию допущено 16 из них. Победителя предстоит выбрать пользователям Интернета. Голосование проходит в группе "Выборг ТВ" ВКонтакте и продлится до 10 января. Напомним, автору лучшего видеоролика подарят экшн-камеру.