Транспортную карточку можно оформить в МФЦ и в Комитете соцзащиты населения

28.12.2017 17:38

В Выборге продолжается выдача карточек транспортного обслуживания на 2018 - 2019 годы. Право на льготный проезд имеют граждане, не получающие выплаты из средств федерального бюджета:

- ветераны труда;

- труженики тыла;

- пострадавшие от политических репрессий;

- пенсионеры (получающие трудовую пенсию по старости; по случаю потери кормильца на период выплаты пенсии; пенсионеры силовых структур).

Действие льготного железнодорожного проезда распространяется на электро- и дизель-поезда на всей территории Ленинградской области. В случае утери или порчи карточки необходимо обратиться в Комитет социальной защиты населения для оформления дубликата.

Оформить транспортную карточку можно в МФЦ (ежедневно с 9 до 21 часа):

- г. Выборг, ул. Вокзальная, 13,

- г. Светогорск, ул.Красноармейская, 3,

- г. Приморск, наб. Лебедева, 4,

- п. Рощино, ул. Советская, 8.

Сделать это можно также через Удаленные рабочие места МФЦ в каждом поселении Выборгского района.

В Комитете соцзащиты прием граждан осуществляется по вторникам с 10 до 12 часов и четвергам с 14 до 16 часов.