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Как в новогодние праздники работают ЗАГС и Комитет соцзащиты

28.12.2017 17:25

ZAGS071116График работы комитета соцзащиты населения, ЗАГС в период новогодних праздников опубликовала пресс-служба администрации Выборгского района.
Отдел регистрации смерти ЗАГС г. Выборга ведет прием 4 и 6 января 2018 г. с 11 до 15 часов.
Выдача разрешений на захоронение (перезахоронение) и подзахоронение будет производиться 3 и 6 января с 11:00 до 15:00 по адресу: г. Выборг, Московский пр., 4.

Комитет социальной защиты населения принимает граждан для получения дубликата смарт-карты (в случае утери или порчи билета) 4 и 5 января с 10:00 до 16:00 по адресу: ул. Выборгская, 30, каб. 14.

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