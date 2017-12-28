В Выборгском районе плата за электроэнергию будет включена в единую квитанцию

28.12.2017 10:23

С 1 декабря 2017 года в Выборгском районе квитанции на оплату ЖКУ будут выпускаться в форме Единого платежного документа, сообщает пресс-служба Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ). Теперь все жилищно-коммунальные услуги объединены в одной квитанции. Жителям будет приходить один платежный документ, включающий плату за холодную и горячую воду, водоотведение, отопление, содержание жилого помещения, капитальный ремонт, наём жилья, кабельное телевидение, домофон, электроэнергию и т.д.

На территории муниципальных образований Выборгского района электроэнергия уже включена в состав единой квитанции, исключение составляет только газ.

На территории Выборга исключение составляют газ и электроэнергия. По этим двум услугам пока будут приходить отдельные квитанции.

Произвести оплату, как и ранее, можно во всех пунктах приема платежей Сбербанка и Почты России.

При оплате через Почту России нужно сообщить оператору, будете ли вы оплачивать всю сумму или только по выбранным позициям (т.е. указать, каким конкретно поставщикам услуг будет произведена оплата).

Через банкоматы, терминалы или через интернет-сервисы (такие как «Личный кабинет абонента»на сайте АО «ЕИРЦ Ленинградской области» или «Сбербанк Онл@йн») также доступен выбор полной или частичной оплаты.

При частичной оплате необходимо указать сумму для того поставщика услуг, которому осуществляется перевод, и проставить «0» в графах тех поставщиков услуг, кому оплата в данный момент не производится.