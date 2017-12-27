Поликлинику в Южном микрорайоне начнут строить в 2019 году

27.12.2017 11:21

В ходе рабочей поездки в Выборг глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о планах строительства новой городской поликлиники в Южном микрорайоне города. Проектирование объекта запланировано на 2018 год. Строительные работы начнутся в 2019 году. Финансирование строительства будет вестись за счет средств бюджета Ленинградской области.

Кроме того, Александр Дрозденко рассказал о масштабной программе благоустройства и реконструкции Выборга к празднованию 91-го дня рождения Ленинградской области. Так, в программу капитального ремонта на 2018 год попали 70 зданий старого города.