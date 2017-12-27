ВИДЕО: в новом году ЖКХ Выборгского района ждет реорганизация
Жилищно-коммунальное хозяйство Выборгского района ждёт реорганизация. Договорённость об этом была достигнута накануне между губернатором Александром Дрозденко и главой районной администрации Геннадием Орловым. Напомним, 26 декабря глава региона с рабочим визитом побывал в Выборге. Как рассказал в интервью Александр Дрозденко, перемены в сфере ЖКХ начнутся сразу по завершении отопительного сезона.
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