ВИДЕО: в новом году ЖКХ Выборгского района ждет реорганизация

27.12.2017 09:51

Жилищно-коммунальное хозяйство Выборгского района ждёт реорганизация. Договорённость об этом была достигнута накануне между губернатором Александром Дрозденко и главой районной администрации Геннадием Орловым. Напомним, 26 декабря глава региона с рабочим визитом побывал в Выборге. Как рассказал в интервью Александр Дрозденко, перемены в сфере ЖКХ начнутся сразу по завершении отопительного сезона.