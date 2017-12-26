ВИДЕО: состоянием путепровода на Кривоносова обеспокоилась прокуратура
Движение по путепроводу на улице Кривоносова в Выборге небезопасно. Его состоянием заинтересовалась Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура.
Движение по путепроводу на улице Кривоносова в Выборге небезопасно. Его состоянием заинтересовалась Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура.
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