Нуждающимся помогут в благотворительном фонде «Дикони»
По традиции перед Новым годом в выборгском благотворительном фонде "Дикони" раздают вещи многодетным, а также семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Их ждут по адресу: улица Кривоносова, 15 ежедневно с 9 часов утра.
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