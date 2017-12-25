Нуждающимся помогут в благотворительном фонде «Дикони»

25.12.2017 11:31

По традиции перед Новым годом в выборгском благотворительном фонде "Дикони" раздают вещи многодетным, а также семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Их ждут по адресу: улица Кривоносова, 15 ежедневно с 9 часов утра.