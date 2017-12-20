Путепровод возле ВСЗ может не дожить до капремонта

20.12.2017 16:10

Путепровод возле судостроительного завода может не выстоять под натиском большегрузов. Водители фур игнорируют запрет на движение по виадуку. Альтернативными путями объезда они пользуются редко. Не помогает и регулярное дежурство сотрудников ГИБДД, которые штрафуют нарушителей. В этой связи дорожный комитет и «Ленавтодор» готовят обращения в полицию и в областной комитет по информатизации и связи для установки видеокамер, фиксирующих нарушения.

Добавим, проект капитального ремонта виадука будет готов весной наступающего года.