Путепровод возле ВСЗ может не дожить до капремонта
Путепровод возле судостроительного завода может не выстоять под натиском большегрузов. Водители фур игнорируют запрет на движение по виадуку. Альтернативными путями объезда они пользуются редко. Не помогает и регулярное дежурство сотрудников ГИБДД, которые штрафуют нарушителей. В этой связи дорожный комитет и «Ленавтодор» готовят обращения в полицию и в областной комитет по информатизации и связи для установки видеокамер, фиксирующих нарушения.
Добавим, проект капитального ремонта виадука будет готов весной наступающего года.