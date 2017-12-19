У Выборга появится официальный гимн
Подведены итоги конкурса на создание официального гимна города Выборга. Комиссия, в состав которой входили деятели культуры и искусства, представители общественных организаций и районной администрации, рассмотрела 9 заявок. В итоге наибольшее количество голосов набрало произведение выборгского композитора Сергея Петрова и музыкального педагога Аллы Васильевой, которая написала текст.
На очередном заседании Совета депутатов парламентарии рассмотрят вопрос об утверждении официального гимна города. Первое исполнение произведения запланировано на 18 августа 2018 года в рамках празднования Дня Выборга и Выборгского района.
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