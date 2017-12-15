Озвучена новая информация об ограничении движения по дороге вдоль Сайменского канала 

15.12.2017 12:29

Заместитель министра транспорта России Сергей Аристов подтвердил появившуюся ранее информацию о введении ограничений для движения автобусов по дороге вдоль Сайменского канала. Об этом пишет Служба новостей YLE.

Вопрос обсуждался в четверг в Хельсинки на встрече финляндско-российской рабочей группы по вопросам транспорта. Было уточнено, что ограничения касаются только автобусов 1+8 и более крупных. Ограничения распространяются также на международные рейсовые автобусы.

Напомним, Министерство транспорта России на прошлой неделе приняло решение об ограничения движения по дороге вдоль Сайменского канала. Дорога, ведущая от Выборга к МАПП «Брусничное», закрыта для пассажирских автобусов, направляющихся из России в Финляндию и в обратном направлении.

Запрет, причиной которого российские власти назвали высокую аварийность дороги, действует до конца марта 2018 года. Финские власти, арендующие у России этот участок дороги длиной в 23 километра, выступают против запрета.