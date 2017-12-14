18 декабря Выборг будет встречать Деда Мороза

14.12.2017 11:17

18 декабря на Красной площади Выборга в 14 часов начнется общегородской праздник для детей «Новогодний переполох». Ребят и их родителей ждет большая концертно-развлекательная и игровая программа.

В 15 часов гостей праздника поприветствует Дед Мороз из Великого Устюга. Зимний волшебник торжественно зажжёт главную новогоднюю ель.

В 16:00 начнется рождественский фестиваль светошариков «Вместе зажигаем».

Вниманию автомобилистов: в понедельник, 18 декабря, с 13.00 до 18.00 будет ограничено движение автотранспорта по периметру Красной площади.