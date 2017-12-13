Выборжцам предлагают разоружиться

13.12.2017 16:16

В Ленобласти продолжается прием боеприпасов и взрывчатых устройств от жителей региона. Мероприятие проводится в рамках госпрограммы «Безопасность Ленинградской области» и направлено на борьбу с преступностью и на противодействие терроризму.

Оружие у жителей Выборгского района принимают местные органы внутренних дел. Затем его утилизируют. Порядок выплат и размеры денежного вознаграждения за сдачу оружия утверждены постановлением правительства 47 региона. В областном бюджете -2017 на эти цели предусмотрен 1 млн рублей. В этом году добровольно разоружились уже 226 граждан. Они сдали 248 единиц оружия и более полутора тысяч боеприпасов.