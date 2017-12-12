В субботу родителей будущих первоклассников вызывают в школу

12.12.2017 11:34

16 декабря 2017 года в общеобразовательных организациях Выборгского района пройдет Единый день открытых дверей. С 11 до 13 часов родители смогут ознакомиться со школами и гимназиями, а также с особенностями приема в первый класс в 2018 году.