В субботу родителей будущих первоклассников вызывают в школу
16 декабря 2017 года в общеобразовательных организациях Выборгского района пройдет Единый день открытых дверей. С 11 до 13 часов родители смогут ознакомиться со школами и гимназиями, а также с особенностями приема в первый класс в 2018 году.
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