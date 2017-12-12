Выборжцев наградили за заслуги перед регионом

12.12.2017 11:12

Торжественная церемония награждения граждан Выборгского района памятным знаком «90 лет Ленинградской области» в преддверии Дня Конституции прошла в здании районной администрации. Этот знак является формой поощрения за заслуги перед регионом. В числе награжденных - помощник уполномоченного по правам ребенка по Ленобласти в Выборгском районе Ираида Агеева, глава Рощинского поселения Надежда Белоусько, зампредседателя Совета ветеранов Галина Грачева и председатель Совета ветеранов Владимир Остапчук, начальник выборгского управления Пенсионного фонда Алла Свищ. Также памятный знак «90 лет Ленинградской области» вручен судовому трубопроводчику Эдуарду Исачкову, мастеру цеха № 6 Выборгского судостроительного завода Александру Туркину, генеральному директору Гавриловского карьероуправления Сиражудину Магомедову, заслуженному деятелю культуры Борису Певцову и первому замглавы администрации Выборгского района Владимиру Рошковичу.