На станции Рощино появятся турникеты
В пятницу, 15 декабря, на железнодорожной станции Рощино начнет работу новый пригородный пассажирский павильон, оборудованный турникетами. Здесь же будут располагаться и билетные кассы. Об этом нам сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
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