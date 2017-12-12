На станции Рощино появятся турникеты

12.12.2017 10:01

В пятницу, 15 декабря, на железнодорожной станции Рощино начнет работу новый пригородный пассажирский павильон, оборудованный турникетами. Здесь же будут располагаться и билетные кассы. Об этом нам сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.