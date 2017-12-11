В Выборгском поселке не будет холодной воды

11.12.2017 17:37

12 декабря с 9 до 17 часов в связи с проведением плановых работ на территории Выборгского поселка будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

- ул. Новокарьерная, №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

- ул. Ардашева, №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 20;

- ул. Крайняя, №№ 1, 4, 5;

- ул. Хвойная, 8, 9, 11, 13, 15,15 а,16.