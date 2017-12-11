Минтранс закрыл для автобусов дорогу на Брусничное

11.12.2017 11:14

Дорога к пункту пропуска «Брусничное» закрыта для автобусов. Решение об этом принято Министерством транспорта Российской Федерации, сообщает Фонтанка.фи. Данное направление будет недоступно для автобусов с 11 декабря до 31 марта 2018 года. Ограничение по трассе до МАПП «Брусничное» не касается легковых и грузовых автомобилей.

Другие пункты пропуска будут работать в нормальном режиме.

Напомним, ранее Министерство транспорта одобрило строительство новой дороги вдоль Сайменского канала, которая соединит пропускной пункт "Брусничное" и трассу "Скандинавия". Соответствующий запрос в ведомство направили депутаты ЗакСа Ленобласти после очередного трагического ДТП с автобусом.