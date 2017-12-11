8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Сегодня обесточена насосная станция на Приморской, 60а

11.12.2017 10:48

Kran KapliСегодня в Выборге ЛОЭСК проводит плановые работы. На время их проведения отключается электроснабжение. В зону отключения попадает насосная станция на улице Приморской, 60 А. В связи с этим с 9 до 17 часов вода в дома будет подаваться с пониженным давлением. Информация относится к адресам:
- ул. Приморская, д.36, д.38, д.40, д.42, д.50, д.64;
- пр. Победы, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14; Ленинградское шоссе, д. 55.

Организации:

- ООО «Единство плюс»

- ООО «Дома СТС»

- ТСЖ «Победа».

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Декабря 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2017
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»