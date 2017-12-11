Сегодня обесточена насосная станция на Приморской, 60а

11.12.2017 10:48

Сегодня в Выборге ЛОЭСК проводит плановые работы. На время их проведения отключается электроснабжение. В зону отключения попадает насосная станция на улице Приморской, 60 А. В связи с этим с 9 до 17 часов вода в дома будет подаваться с пониженным давлением. Информация относится к адресам:

- ул. Приморская, д.36, д.38, д.40, д.42, д.50, д.64;

- пр. Победы, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14; Ленинградское шоссе, д. 55.

Организации:

- ООО «Единство плюс»

- ООО «Дома СТС»

- ТСЖ «Победа».