Сегодня обесточена насосная станция на Приморской, 60а
Сегодня в Выборге ЛОЭСК проводит плановые работы. На время их проведения отключается электроснабжение. В зону отключения попадает насосная станция на улице Приморской, 60 А. В связи с этим с 9 до 17 часов вода в дома будет подаваться с пониженным давлением. Информация относится к адресам:
- ул. Приморская, д.36, д.38, д.40, д.42, д.50, д.64;
- пр. Победы, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14; Ленинградское шоссе, д. 55.
Организации:
- ООО «Единство плюс»
- ООО «Дома СТС»
- ТСЖ «Победа».