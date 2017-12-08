Количество рейсов между двумя столицами будет увеличено
В период повышенного спроса на поездки в предстоящие новогодние и рождественские каникулы Северо-Западный филиал АО «ФПК» увеличит количество дополнительных рейсов. Поезда дальнего следования будут курсировать между Москвой, Санкт-Петербургом, Мурманском и Новгородом-на-Волхове, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".
Дополнительные рейсы поездов в новогодние каникулы
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