Количество рейсов между двумя столицами будет увеличено

08.12.2017 16:47

В период повышенного спроса на поездки в предстоящие новогодние и рождественские каникулы Северо-Западный филиал АО «ФПК» увеличит количество дополнительных рейсов. Поезда дальнего следования будут курсировать между Москвой, Санкт-Петербургом, Мурманском и Новгородом-на-Волхове, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

Дополнительные рейсы поездов в новогодние каникулы