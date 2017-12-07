ВИДЕО: в Выборгском районе задолженность по зарплате составляет 7 млн 800 тыс. рублей
Как взыскивать долги по заработной плате ещё эффективнее – этой теме был посвящёно заседание круглого стола, организованного по инициативе прокуратуры Ленинградской области. В нём приняли участие сотрудники аппарата региональной прокуратуры, управления налоговой службы и службы судебных приставов, городские и районные прокуроры, представители руководства областного комитета по труду и занятости населения, государственной инспекции труда, федеральной службы статистики.
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