Семён Бойков из Выборга примет участие в детском шоу "Лучше всех!"

06.12.2017 16:29

Четырехлетний выборжец поборется за звание «Лучше всех!». Воспитанник детского сада «Кораблик» Семён Бойков прошел кастинг детского телешоу талантов. Передача «Лучше всех!» с его участием выйдет в эфир Первого канала в это воскресенье, 10 декабря, в 19:30. Семён выступит в роли юного автомеханика и поделится своими знаниями в этой области со всей страной. Жители Выборгского района могут поддержать земляка, отдав за него свой голос. Голосование откроется сразу после окончания выпуска шоу и продлится неделю.