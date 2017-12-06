В Рощино проводятся антитеррористические учения

06.12.2017 11:00

Антитеррористические учения проходят сегодня на территории Рощинского сельского поселения. В мероприятиях задействованы оперативные силы и средства правоохранительных органов и специальных служб, решающие учебные задачи по предотвращению и пресечению террористических проявлений.

В настоящее время учения идут на футбольном стадионе в Рощино (улица Советская).

Оперативный штаб просит жителей с пониманием отнестись к ограничениям посещения территории, прилегающей к месту проведения учений.