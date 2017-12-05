Зимний бонус от Северо-Западной пригородной пассажирской компании

05.12.2017 16:22

Пассажиры электричек смогут бесплатно провозить сноуборды и лыжи. Акция продлится с 8 декабря по 31 марта. При этом спортивный инвентарь следует размещать на местах для ручной клади или в вагоне поезда так, чтобы он не мешал другим пассажирам.