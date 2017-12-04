Роспотребнадзор открыл предновогоднюю горячую линию

04.12.2017 16:05

В преддверии новогодних и рождественских праздников Роспотребнадзор открыл для родителей традиционную горячую линию. С 4 по 18 декабря специалисты надзорного ведомства будут давать советы, как выбрать качественный и безопасный подарок ребенку — одежду, обувь, игрушки или сладости. Звонки по вопросам качества и безопасности детских товаров от жителей Выборгского района Ленобласти принимаются в территориальном отделе Роспотребнадзора по телефону 2-62-13.