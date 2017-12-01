С 1 декабря водителей будут штрафовать за отсутствие знака "Ш"

01.12.2017 10:53

Сегодня вступают в силу поправки в Правила дорожного движения. Штраф в размере 500 рублей будут выписывать автомобилистам, которые ездят на шипованных шинах, но не наклеили на заднее стекло машины специальный знак - букву «Ш».

Новые поправки в ПДД приняли еще в апреле текущего года, однако выписывать нарушителям квитанции автоинспекторы могут лишь с 1 декабря. На заднем стекле машины должна быть размещена буква "Ш" в красном треугольнике.

У автомобилей на шипованной резине уменьшен тормозной путь. Автоинспекторы полагают, что специальный знак будет сигналом для едущей позади машины соблюдать необходимую дистанцию.