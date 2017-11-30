В Выборгском районе неплательщикам перекроют газ и границу

30.11.2017 11:30

В Выборгском районе Ленинградской области 11 400 должников, среди которых жители как многоквартирных домов, так и частного сектора, накопили задолженность за поставленный природный газ в размере 9 млн рублей.

Чтобы не допустить дальнейшего роста долгов, специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» совместно с АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» были вынуждены начать кампанию по приостановке газоснабжения.

В рамках кампании уже двум с половиной тысячам должников были направлены уведомления о приостановлении газоснабжения - как за долги, так и за отсутствие договоров на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, которые, в соответствии с законодательством, абоненты обязаны заключить со специализированной организацией. Если потребители не погасят задолженность в кратчайшие сроки, то специалисты «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» будут вынуждены обратиться в суд.

Кроме того, напоминает пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», часть абонентов не сможет выехать за границу, т.к. информация о долге направляется не только в Службу судебных приставов, но и в Пограничную службу.