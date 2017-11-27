Сними видеоролик и получи экшн-камеру!

27.11.2017 17:08

Внимание, Медиа Группа "Наш Город" объявляет конкурс видеороликов «Живая камера»!

Основная цель – узнать, чем живете вы, молодые и талантливые! Будни и праздники, веселые вечеринки или тренировки в спортзале, быт в общежитии или курьезы на лекциях, отдых и путешествия - всё, чем живёт молодёжь! Снимайте видеоролики в игровом или документальном жанре и выиграйте ценный приз. Стать участником конкурса может любой человек, независимо от места проживания, в возрасте от 14 до 35 лет. Продолжительность видеоролика - от 1,5 до 3 минут. Работы должны соответствовать основной теме конкурса: жизнь молодежи; не содержать сцен насилия, нецензурной лексики, а также материалов, оскорбляющих нравственность, честь и достоинство третьих лиц. Видеоролик может быть снят любым способом - с помощью мобильного телефона, смартфона, планшета или камеры.

Работы на конкурс принимаются с 27 ноября по 27 декабря 2017 года.

Присылайте их по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. и Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или приносите в редакцию по адресу: Выборг, улица Димитрова, 4, офис 30. Мы разместим их на сайте и в социальных сетях, а лучшие покажем в телеэфире!

Победителя выберет зритель. На нашем сайте vyborg.tv будет объявлено голосование. Автору лучшего видеоролика мы подарим экшн-камеру.