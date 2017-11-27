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Пожаловаться на взяточников можно сотрудникам прокуратуры и спасателям

27.11.2017 16:53

Naruchniki DengaСообщения о коррупционных проявлениях должностных лиц принимают 29 ноября в Выборгской городской прокуратуре. Горячая линия будет работать с 9 до 13 часов и с 14 до 18. Номера телефонов: (81378) 2-06-79; (81378) 3-50-92.
В областном управлении МЧС действует телефон доверия (812) 579-99-99. Позвонив сюда, можно сообщать о коррупционерах в рядах сотрудников ведомства.
В правительстве региона на постоянной основе работает горячая линия «Нет коррупции!». Все заявления и жалобы, поступившие по номеру (812) 710-78-18 внимательно изучаются и впоследствии проверяются.

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