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Автовокзал города Выборга: вопросы и ответы

27.11.2017 14:14

Avtovokzal271117В администрацию Выборгского района за последнее время поступило несколько запросов от СМИ с просьбами сообщить, с какой целью проводится ремонт в здании автовокзала. Комитет дорожного хозяйства администрации, переадресовав поступившие вопросы собственнику здания ООО «Транслайн», сообщил следующее:
По информации, предоставленной собственником здания, в зале ожидания в настоящее время устанавливается ветрозащита. Предусмотрена возможность нахождения людей в помещении, будут организованы места ожидания транспортных средств. В настоящее время автовокзал не является объектом транспортной инфраструктуры, поскольку, согласно уведомлению Росавтодора от 05.10.2017 года № 08-27/36069, он исключен из соответствующего реестра. Собственником здания по-прежнему является ООО «Транслайн».
Между ООО «Транслайн» и перевозчиками заключены и продолжают действовать договоры на продажу билетов, на перронное обслуживание, на пользование разворотной площадкой.
В соответствии с этими договорами по-прежнему функционируют кассы по продаже билетов на автобусы пригородного, междугороднего и международного направления. С территории автовокзала отправляются и прибывают автобусы междугороднего, пригородного и международного направления. Предоставляется место для ожидания автобусов, действует туалет. Сохранена возможность бесплатного использования туалетами при предъявлении билетов. В случае отсутствия билетов стоимость посещения составляет 25 рублей.
Что касается магазинов в здании автовокзала, собственник объекта вправе распоряжаться своим имуществом по собственному усмотрению. Администрацией Выборгского района проведен ряд встреч с собственником объекта по вопросу сохранения обслуживания жителей. Транспортное обслуживание населения ведется в прежнем режиме.

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