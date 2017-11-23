В пятницу в районе Папулы не будет холодной воды

23.11.2017 17:35

В пятницу, 24 ноября, в Выборге по нескольким адресам отключат холодное водоснабжение. Это связано с плановыми работами «Выборгского водоканала» по замене пожарного гидранта на ул. Стрелковой. Воды не будет с 9 до 17 часов. В зону отключения попадут также дом № 9 на ул. Горной и дома № 10, 12, 14 на ул. Кривоносова.