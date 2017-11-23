Выборжанке Ларисе Крестьяниновой вручили почетный знак "Слава Матери"

23.11.2017 12:50

День матери будет отмечаться в предстоящее воскресенье в России. Областной праздник, посвящённый этой дате, накануне прошёл во Всеволожском районе. Губернатор Александр Дрозденко вручил почётные знаки «Слава Матери» 14 многодетным женщинам. Знаки отличия «Отцовская доблесть» получили 13 многодетных отцов, в том числе из Выборгского района.

Почётный знак «Слава Матери» вручили выборжанке, маме пятерых детей, Ларисе Крестьяниновой.

Награды «Отцовская доблесть» удостоился житель Выборга Алексей Назаров. В его семье также воспитываются пятеро детей.

Вместе с наградой многодетным родителям вручается удостоверение и предоставляется единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей.