Викторию Шутову из фонда «Дикони» финны наградили медалью

23.11.2017 11:49

Виктория Шутова награждена государственной наградой Финляндии за социальные заслуги. Директор выборгского благотворительного фонда защиты детей «Дикони» сделала всё возможное для того, чтобы наладить систему помощи нуждающимся ребятишкам. Так, в фонде ежегодно проводится акция «Собери ребёнка в школу», организуется сбор и раздача вещей, проводятся праздничные утренники и встречи с интересными людьми. А недавно у организации появились новые, свежеотремонтированные помещения. Сейчас в «Дикони» круглосуточно находится 29 детей. В ближайшем будущем фонд сможет принять ещё не меньше шести.