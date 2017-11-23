Викторию Шутову из фонда «Дикони» финны наградили медалью
Виктория Шутова награждена государственной наградой Финляндии за социальные заслуги. Директор выборгского благотворительного фонда защиты детей «Дикони» сделала всё возможное для того, чтобы наладить систему помощи нуждающимся ребятишкам. Так, в фонде ежегодно проводится акция «Собери ребёнка в школу», организуется сбор и раздача вещей, проводятся праздничные утренники и встречи с интересными людьми. А недавно у организации появились новые, свежеотремонтированные помещения. Сейчас в «Дикони» круглосуточно находится 29 детей. В ближайшем будущем фонд сможет принять ещё не меньше шести.