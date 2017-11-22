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До конца года откроют движение по виадуку на перегоне Выборг-Таммисуо

22.11.2017 12:10

Znak DorRaboti largeРабочее движение по виадуку на 3-м километре железнодорожного перегона Выборг-Таммисуо откроют до конца года. Такую задачу перед подрядной организацией поставил руководитель областного дорожного комитета Юрий Закарпатский. По его словам, основной массив работ завершён. Осталось доделать разворотное кольцо.
Подрядчик взял на себя обязательства вывести на путепровод дополнительную технику и рабочих. Для строительства объекта, который частично расположен в скале, выполнялись буровзрывные работы.
Общая стоимость путепровода составляет порядка 900 млн рублей.

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