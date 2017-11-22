ВИДЕО: фонд "Дикони" получил новые помещения

22.11.2017 10:45

Выборгский благотворительный фонд «Дикони» сможет принять ещё больше детей. Это стало возможным благодаря тому, что у организации появились дополнительные помещения. На днях их торжественно открыли после ремонта, который продолжался почти пять месяцев.

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