Пенсионный фонд предупреждает о новом виде мошенничества

21.11.2017 17:08

Мошенники придумали новый вид обмана с использованием номера СНИЛС. Об этом предупреждает пресс-служба Пенсионного фонда России. По данным ведомства, в интернете появился ряд сайтов, где предлагается при помощи личных данных проверить "наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов".

На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные данные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента.

В Пенсионом фонде призвали игнорировать подозрительные ресурсы и бережно относиться к персональным документам.