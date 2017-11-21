8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Пенсионный фонд предупреждает о новом виде мошенничества

21.11.2017 17:08

SNILS MoshennikiМошенники придумали новый вид обмана с использованием номера СНИЛС. Об этом предупреждает пресс-служба Пенсионного фонда России. По данным ведомства, в интернете появился ряд сайтов, где предлагается при помощи личных данных проверить "наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов".
На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные данные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента.
В Пенсионом фонде призвали игнорировать подозрительные ресурсы и бережно относиться к персональным документам.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Ноября 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2017
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»