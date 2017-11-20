Здание "ГАЛСа" продано за 62 миллиона рублей

20.11.2017 17:35

Здание, некогда принадлежащее обанкротившемуся конструкторскому бюро в Выборге, купило Северо–Западное инвестиционное агентство. Постройка обошлось им в два раза дешевле. Сумма сделки составила 62,3 млн рублей, сообщает 78 канал.

Сначала здание выставили на торги по цене около 138 млн рублей. Но после нескольких неудачных попыток ее изменили.

Размер участка под зданием – чуть более гектара. Он расположен в зоне, где разрешено строительство жилья. Максимальная высота для этой территории – 28 метров.