ВИДЕО: жители Выборга поздравили Деда Мороза с наступающим днем рождения
18 ноября в России отмечают день рождения Деда Мороза. На родине новогоднего волшебника - в Великом Устюге в это время обычно ударяют настоящие морозы. Мы спросили у горожан, верят ли они в Деда Мороза. И если да, то какие желания загадают под Новый год.
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