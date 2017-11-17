ВИДЕО: жители Выборга поздравили Деда Мороза с наступающим днем рождения

17.11.2017 17:56

18 ноября в России отмечают день рождения Деда Мороза. На родине новогоднего волшебника - в Великом Устюге в это время обычно ударяют настоящие морозы. Мы спросили у горожан, верят ли они в Деда Мороза. И если да, то какие желания загадают под Новый год.