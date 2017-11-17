Видео: началась реставрация здания главпочтамта
На фасаде Выборгского почтамта ведутся реставрационные работы. Здание является объектом культурного наследия регионального значения...
На фасаде Выборгского почтамта ведутся реставрационные работы. Здание является объектом культурного наследия регионального значения...
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