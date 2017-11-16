Актуальная информация из комитета социальной защиты населения

16.11.2017 11:26

В комитете соцзащиты населения Выборгского района напоминают получателям ежегодной денежной компенсации на печное отопление и баллонный газ: прием заявлений на выплату компенсации за 2017 год осуществляется до 20 декабря.

Кроме того, в этот же период необходимо обратиться за назначением ежегодной денежной компенсации на школьников из многодетных (приемных) семей, на приобретение комплекта школьной формы и письменных принадлежностей.