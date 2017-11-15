К врачу можно будет записаться через портал госуслуг

15.11.2017 16:25

На портале Государственных услуг Ленинградской области появилась новая услуга — запись к врачу.

С помощью портала можно записаться на приём к специалистам областной клинической больницы и в лечебные учреждения Всеволожского, Кировского и Тосненского районов. Планируется, что оставшиеся районы появятся на портале в 2018 году.

Для записи на прием в медицинские центры пользователю портала необходимо иметь подтверждённую учетную запись ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации), дающую полный доступ к государственным услугам. С 2018 года при записи к врачу в электронной форме наличие записи ЕСИА будет обязательным.

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