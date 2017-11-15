К врачу можно будет записаться через портал госуслуг
На портале Государственных услуг Ленинградской области появилась новая услуга — запись к врачу.
С помощью портала можно записаться на приём к специалистам областной клинической больницы и в лечебные учреждения Всеволожского, Кировского и Тосненского районов. Планируется, что оставшиеся районы появятся на портале в 2018 году.
Для записи на прием в медицинские центры пользователю портала необходимо иметь подтверждённую учетную запись ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации), дающую полный доступ к государственным услугам. С 2018 года при записи к врачу в электронной форме наличие записи ЕСИА будет обязательным.
Более новые статьи:
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Для кошек, собак и попугайчиков изменилась стоимость проезда в электричках
- В феврале 2013 года изменится структура Северо-Западного таможенного управления
- Фестиваль предпринимательства "Золотая осень" будет проходить в Выборге с 9 по 15 октября
- В Выборге вспоминают Владимира Высоцкого
- «Незачет» по сочинению получили 0,3% выпускников Выборгского района