Поздравь близких с Новым годом в телеэфире!

14.11.2017 18:02

До Нового года осталось всего 47 дней! И мы предлагаем нашим телезрителям начать подготовку к одному из самых долгожданных праздников. У каждого из есть возможность поздравить своих близких с Новым годом в телеэфире. Для этого необходимо с 1 по 22 декабря прийти в библиотеку Аалто, где у празднично украшенной ёлки по понедельникам и пятницам с 16 до 18 часов будет дежурить телеоператор.

Принимаются поздравления в стихах и прозе от детей и взрослых. Ваши родные и друзья увидят их в нашем эфире, а также на сайте и в группе ВыборгТВ в социальных сетях.