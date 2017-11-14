В Петровском и Гвардейском поселках отключено холодное водоснабжение
14.11.2017 10:00
Сегодня в жилых домах и учреждениях, расположенных в Петровском и Гвардейском поселках, нет холодной воды. Ведутся работы по замене пожарного гидранта. Завершить их планируется к 12 часам дня.
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