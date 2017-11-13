Горячая линия для родителей будет работать 22 ноября

13.11.2017 17:14

Единый родительский день под названием «Семья – главное в жизни ребенка» пройдет в Выборгском районе Ленобласти с 20 по 24 ноября.

22 ноября с 16 до 18 часов в рамках Единого родительского дня будет работать прямая телефонная линия. На вопросы граждан будут отвечать сотрудники полиции, специалисты органов опеки и попечительства, социальной защиты населения, образования, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, врачи-наркологи.Номер телефона 8 (81378) 2-48-40.