Объявлен конкурс на лучший дизайн единого музейного билета

13.11.2017 10:34

В Ленинградской области объявлен конкурс идей на лучший дизайн эскиза единого билета для посещения Выборгского объединенного музея-заповедника и выставочного центра «Эрмитаж-Выборг». Единый билет вводится с целью повышения качества обслуживания посетителей.

Свои предложения и вопросы по дизайну эскиза единого билета можно направлять на e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Лучшие идеи будут использованы на практике. Их авторам Выборгский замок обещает призы.